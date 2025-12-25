°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Öà¶¸¤¦á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¯³¦¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÅÄÄ®¤«¤¤¤ï¤¤¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë°Ý¿·¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬Äù·ë¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡¢À¯ºö´Ñ¤¬¶á¤¤À¯ÅÞ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ê¼«Ì±¡¢¹ñÌ±¤Î¡Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎËÜÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤âËÜÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¿´¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ¢Î©³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ïà¶¸¤¦á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÈÅÄ¾¾±¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ»ä¤â¡Ê½°±¡¡ËËÜ²ñµÄ¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯À¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£²¤«·îÄ¶¤ò¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯Ï¢Î©¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò£±¤Ä¤Ç¤â¿ÊÄ½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹üÈ´¤¡¢ÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¹ñ²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Îà¶¸µ¤á¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¶¸µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿´ÉÔÍð¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¼Î¤Æ¿È¤ÎÀ¯¼£¤ò¡¢À¯¼£»ÑÀª¤ò¼«Ê¬¤Î»Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£