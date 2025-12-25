縦に積める、もはや家具--ライフスタイルに合わせてレイアウトしたいセカンド冷蔵庫4選
食材ストック用にセカンド冷蔵庫や冷凍庫を導入する家庭が増加。キッチンに置くスペースがなくても、部屋になじみやすい家具調や洗練されたデザインの冷蔵庫なら、違和感なく設置できる。
積んで、並べて好みの組み合わせで配置できる冷蔵庫
日立グローバルソリューションズ
Chiiil（チール）
オープン価格（実勢7万7000円）
保存する食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べる。壁にピッタリ配置（※1）可能で設計的にもほかの家具になじませやすい。ACTUSとのコラボによるインテリアと相性を考えた10色のカラバリも見逃せない。
SPEC ●定格内容積：73L●年間消費電力量：198kWh／年●食品収納スペースの目安：56L●冷却方式：間冷式●最小設置奥行寸法：420mm●カラー：ベーシック3色、カスタム（受注生産）7色●サイズ／質量：W559×H750×D420mm／29kg
※1：放熱スペースとして、本体の左右は5mm以上のすき間をあけてください。横置きをする場合は本体同士のすき間は15mm以上あけてください。
扉を開けるまで家電とは気づかない? 超・家具ライクな冷蔵庫
AQUA
家具冷蔵庫「LOOC」AQR-FD7P
オープン価格（実勢7万1500円）
家具のようなデザインが特徴的な、コンパクト2ドア冷凍冷蔵庫。高さ調節できる脚付きで、脚元に空間を作ってスッキリとした印象を演出できる。フラットな天面には雑貨や照明をディスプレイできる設計だ。
SPEC ●定格内容積：72L●年間消費電力量：240kWh／年●食品収納スペースの目安：33L（冷蔵）、23L（冷凍）●裾付必要奥行寸法：200mm●カラー：3色●サイズ／質量：W600×H820（調節脚ロータイプ）×D450mm／30kg
中身をすぐに確認できて見た目もシンプルでお洒落
シンプラス
ディスプレイ冷蔵庫SP-68DSL
オープン価格（実勢4万円前後）
前面ガラス仕様のディスプレイ冷凍・冷蔵庫。68Lの容量で、庫内のストックをひと目で確認できるので使い勝手も良い。主張しないシンプルなデザインで、リビングだけでなく寝室や書斎などにもよくなじむ。
SPEC ●定格内容積：68L●年間消費電力量：292kWh／年●冷却方式：直冷式●裾付必要奥行寸法：200mm●カラー：ブラック、ホワイト●サイズ／質量：W435×H690×D500mm／24kg
微凍結（※2）を実現する高冷却機能で氷温ビールも手軽に味わえる
さくら製作所
FROSTY
オープン価格（実勢7万5000円前後）
家庭用ワインセラーでトップシェアを誇るメーカーによる、温度管理機能にこだわったミニ冷蔵庫。−5℃から20℃まで６段階に分けて温度設定が可能で、微凍結やチルドにも対応。ワイン・日本酒セラーとしても使える。
SPEC ●年間消費電力量：150kWh／年●食品収納スペースの目安：48L●冷却方式：冷気強制循環式●裾付必要奥行寸法：452mm●カラー：3色●サイズ／質量：W360×H886×D422mm／25kg
※2：−3℃前後。パーシャル。
