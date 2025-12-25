食材ストック用にセカンド冷蔵庫や冷凍庫を導入する家庭が増加。キッチンに置くスペースがなくても、部屋になじみやすい家具調や洗練されたデザインの冷蔵庫なら、違和感なく設置できる。

積んで、並べて好みの組み合わせで配置できる冷蔵庫

日立グローバルソリューションズ

Chiiil（チール）

オープン価格（実勢7万7000円）



保存する食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べる。壁にピッタリ配置（※1）可能で設計的にもほかの家具になじませやすい。ACTUSとのコラボによるインテリアと相性を考えた10色のカラバリも見逃せない。

SPEC ●定格内容積：73L●年間消費電力量：198kWh／年●食品収納スペースの目安：56L●冷却方式：間冷式●最小設置奥行寸法：420mm●カラー：ベーシック3色、カスタム（受注生産）7色●サイズ／質量：W559×H750×D420mm／29kg

※1：放熱スペースとして、本体の左右は5mm以上のすき間をあけてください。横置きをする場合は本体同士のすき間は15mm以上あけてください。

↑ほかの家具に合わせやすいサイズ感な上、複数台を縦置き、横置き（2台まで）可能。使い方や設置スペースに合わせて好みのレイアウトができる。

↑カリモク家具とのコラボで2段棚「Chiiil MINIBAR」（3種4色）が発売。専用の木製家具を組み合わせることで空間演出の幅がさらに広がる。

扉を開けるまで家電とは気づかない? 超・家具ライクな冷蔵庫

AQUA

家具冷蔵庫「LOOC」AQR-FD7P

オープン価格（実勢7万1500円）

家具のようなデザインが特徴的な、コンパクト2ドア冷凍冷蔵庫。高さ調節できる脚付きで、脚元に空間を作ってスッキリとした印象を演出できる。フラットな天面には雑貨や照明をディスプレイできる設計だ。

SPEC ●定格内容積：72L●年間消費電力量：240kWh／年●食品収納スペースの目安：33L（冷蔵）、23L（冷凍）●裾付必要奥行寸法：200mm●カラー：3色●サイズ／質量：W600×H820（調節脚ロータイプ）×D450mm／30kg

↑右側が冷蔵、左側が冷凍室。両室同時に5段階の温度調節が可能。2枚のガラス製の棚板は、入れるものに合わせて高さを調整できる。

↑空間を広く見せる効果のある脚部が特長。ローとハイの脚が付属されており、ハイタイプはロボット掃除機も通りやすい。

中身をすぐに確認できて見た目もシンプルでお洒落

シンプラス

ディスプレイ冷蔵庫SP-68DSL

オープン価格（実勢4万円前後）

前面ガラス仕様のディスプレイ冷凍・冷蔵庫。68Lの容量で、庫内のストックをひと目で確認できるので使い勝手も良い。主張しないシンプルなデザインで、リビングだけでなく寝室や書斎などにもよくなじむ。

SPEC ●定格内容積：68L●年間消費電力量：292kWh／年●冷却方式：直冷式●裾付必要奥行寸法：200mm●カラー：ブラック、ホワイト●サイズ／質量：W435×H690×D500mm／24kg

↑LEDライト付きで暗い室内でも安心。ライトが消灯しても冷却は可能だ。入れる食材に合わせて5段階に温度調節できる。

微凍結（※2）を実現する高冷却機能で氷温ビールも手軽に味わえる

さくら製作所

FROSTY

オープン価格（実勢7万5000円前後）

家庭用ワインセラーでトップシェアを誇るメーカーによる、温度管理機能にこだわったミニ冷蔵庫。−5℃から20℃まで６段階に分けて温度設定が可能で、微凍結やチルドにも対応。ワイン・日本酒セラーとしても使える。

SPEC ●年間消費電力量：150kWh／年●食品収納スペースの目安：48L●冷却方式：冷気強制循環式●裾付必要奥行寸法：452mm●カラー：3色●サイズ／質量：W360×H886×D422mm／25kg

※2：−3℃前後。パーシャル。

↑コンパクト設計ながら350ml缶は最大48本、ワインボトルは15本収納可能。前面にLED照明搭載で間接照明にもなる。

