「スマホどこ行った！？」を回避！【ダイソー】ハシゴしてでも欲しい♡「優秀アイテム」

ついスマホをどこかに置きっぱなしにして探し回ってしまう人にこそチェックしてほしいのが、【ダイソー】のスマホアイテム。スマホを身につけて持ち歩けるショルダーバッグやストラップなど、紛失防止にひと役買ってくれそうな優秀グッズがそろっています。今回は、思わずハシゴ買いしたくなるような便利アイテムをピックアップしてご紹介します。

スマホの定位置をつくれるフード付きスマホショルダー

【ダイソー】「中わたメッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

キルト生地 × カーキが大人っぽいスマホショルダーは、スマホ専用の定位置をつくれる優秀アイテム。フードのようなカバー部分が付いていて、紐をキュッと絞れば、かがんだときや人混みでもスマホが落ちにくそうなのがポイントです。肩がけも斜めがけもできるから、バッグの中を探さなくてもサッと取り出せて「スマホ、どこ行った？」のプチストレスも軽減できそうです。

中身がひと目でわかるメッシュポケット付きショルダー

【ダイソー】「キルトメッシュショルダーバッグ」\330（税込）

玉ねぎキルトがさりげなく可愛いショルダーバッグは、フロントのメッシュポケットがポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「マチが約8cmと幅広で、500mlのペットボトルが余裕で入」るという、必要なものがしっかり入りそうなサイズ感で、ショルダーと手持ちのハンドル2 WAY仕様です。バッグの本体の口はスナップボタン付きだから、メイン収納部の中身が飛び出しにくいのも安心。スマホの定位置が決まることで、置き忘れやうっかり紛失のリスクを減らせそうな、デイリー使いにちょうどいいアイテムです。

ふわふわストラップでスマホを手元にキープ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

TGCコラボの秋冬らしいスマホストラップは、ふわふわのフェイクファーが目を引くデザイン。差し込みシートをスマホとスマホケースの間にはさんで装着しておけば、手首にかけたり、さっと握ったまま持ち歩いたりできるので、気づいたらどこかに置いてきてしまった……という状況を防ぎやすくなりそう。コーデのワンポイントとして楽しみながら、スマホを近くにキープできる “頼れる相棒” のようなアイテムです。

幅広ショルダーでスマホをすっきり持ち歩き

【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー（ストラップシート付、合皮） 」\330（税込）

幅広ストラップが目を引くモバイルショルダーは、TGCコラボらしい今っぽいデザイン。ステッチの効いた合皮素材で、大人でも持ちやすい雰囲気です。ストラップシートでスマホとスマホケースの間に固定して斜め掛けできるから、手に持ったまま置き忘れたり、バッグの中で行方不明になったりする心配がグッと少なくなりそうなのもポイント。長めのショルダーは厚手の服の上からでも掛けやすそうで、スマホをいつも同じ場所で管理したい人におすすめのアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki