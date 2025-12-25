期待以上にクセになるやつだった！！【セブン-イレブン】の「新作アイス」に注目♡

【セブン-イレブン】の、ちょっと贅沢感のある「新作アイス」に注目。じっくりと味わいながら至福の時間が過ごせそうな、魅惑のアイスがそろい踏みのようです。今回はマニアも絶賛のバーアイスを含めた、イチオシの新作をご紹介。おやつや食後のデザートにぜひ味わってみて。

ザクザク感が楽しめそうな「7プレミアム しろもこパフェ」

パフェ風に仕上がったこちらのアイス。バニラアイスとホワイトチョコ、ホワイトチョコアイスを贅沢に重ねていて、まろやかな味わいと、バニラの甘い香りに癒されそうです。底面にはクッキークランチが敷かれており、香ばしい風味とザクザクな食感も堪能できそう。食後のお口直しにも良さそうです。

シェアもしやすい！「7プレミアム アップルパイモナカ」

アップルパイ風に仕上がったモナカタイプのアイス。皮に溝があって割りやすいので、シェアして味わうのもおすすめです。@miki__iceさんによると「アップルソース入りのカスタード味アイスをサンドしてあります」とのこと。カスタードの優しい味わいと共に、りんごのフルーティーな風味が華やかに感じられそうです。

銀粉シュガーをトッピングした「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ＜和紅茶バタークリームケーキ＞」

【ハーゲンダッツ】からセブン限定で登場したこちらは、@oyatsu_panponさんが「ご褒美スイーツ」と推しているアイス。和紅茶風味の一品は、銀粉シュガーがトッピングされた贅沢感がたまりません。筆者も食べましたが、茶葉の深みが前面に出ていて、バター感がくどくなく食べやすい仕上がりでした。3層合わせた味わいを堪能しつつ、ぜひ各層での食べ比べも楽しんでみて。

小腹が空いたときにも！「7プレミアム クッキーナッツバー」

@miki__iceさんが「期待以上にクセになるやつだった」と絶賛したこちら。バタークッキーやアーモンドのほか「しゃりしゃり食感コーチング」を合わせた贅沢仕立て。小腹が空いた時にも満足感を得られそうなバーアイスです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino