歌手テイラー・スウィフトが、アメリカ心臓協会（AHA）に100万ドル（約1億5000万円）を寄付した。寄付は、今年6月に父スコットさんが5本の冠動脈バイパス手術を受けたことを受けて行われたもので、資金は「科学研究の推進、予防と治療の強化、そして全ての地域で命を救う医療へのアクセス拡大」に役立てられるという。



AHAのナンシー・ブラウンCEOは「ピープル」誌に対し、「テイラー・スウィフトさんの並外れた寛大さは、金額以上の長期的な変化をもたらします」とコメント。心血管疾患は「アメリカ成人のほぼ半数に影響する非常に一般的な問題」であり、テイラーの行動は多くの人に心臓の健康を真剣に考えるきっかけを与えると語った。また、予防の強化やリスク要因の改善につながり、「より多くの人が長く健康に生きられるようになるのです」と評価している。



今回の寄付が明らかになる直前には、テイラーが全米で食料支援を行う非営利団体Feeding Americaにも同額の100万ドルを寄付していたことが報じられていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）