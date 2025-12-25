¡Ú¤¢¤¹¤«¤é¡Û¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¡È»¦¿ÍÈÈ¡É¤È¤·¤ÆÉþÌò¢ª¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡ã³ÈÄ¥ÈÇ¡ä¡Ù¡¢ÆüËÜ½éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡ã³ÈÄ¥ÈÇ¡ä¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹26Æü¤è¤êCSÊüÁ÷¡Ö±ÒÀ±·à¾ì¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£16ÏÃ³ÈÄ¥ÈÇ¤ÏÆüËÜ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å11¡§00¡Á¤Û¤«¢¨2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç¿¿Áê¤òÄÉ¤¦
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯MBC±éµ»Âç¾Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥¿¡¼¾Þ¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áºÇÂ¿5´§¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ÈÈºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ëÌÏÈÏÅª¤Ê¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÉþÌò¡£10Ç¯¸å¤Ë½Ð½ê¤·¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤½¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÀÄÇ¯¥³¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¡ØÂÀÍÛ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡£ÂçºîÎò»Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥½¥¦¥ë¤«¤éº¸Á«¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Î¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¥ëÌò¤Ë¤Ï¡ØÇ®·ì»Êº×¡Ù¤Î¥³¡¦¥¸¥å¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥ª¥¯¥¹±Ø¤ª²½¤±¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥Ü¥é¡¢¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥Ø¥Ò¥ç¤é¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
19ºÐ¤Î¾¯½÷2¿Í¤¬»ÄµÔ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬·ì¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÁÒ¸Ë¤ÇÂ©Àä¤¨¤¿2¿Í¤Î°äÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤Î¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ê¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯¸å¡¢Èà¤¬·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯Çò¹ü»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Ê¿²º¤ÊÂ¼¤Î¤É¤³¤«¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Î°Ëâ¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¢£±é½Ð
¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å
¢£µÓËÜ
¥½¡¦¥¸¥å¥è¥ó
¢£½Ð±é
¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¥³¡¦¥¸¥å¥ó¡¢¥³¡¦¥Ü¥®¥ç¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥é
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
CS±ÒÀ±·à¾ì
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷
Ëè½µ¶âÍË¡¡¸á¸å11¡§00¡Á¤Û¤«¢¨2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ÊÁ´16ÏÃ¡Ë
