ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ」のワールドラウンドが２５日、放送され、米国のプロスタントマン、ジェシー・グラフがファーストステージで敗退。ネットは騒然となった。

過去に女性で史上初めてセカンドステージを突破した実績を持つグラフ。今回は自作の特別シューズを装着して臨んだ。背伸びをするとヒールのように見え、重心をかけると通常のシューズになる逸品。共演者も「ハイヒールかも！？」と驚きの表情を浮かべる中、ブロンドヘア＆ムキムキボディのグラフは順調にアトラクションをクリアしていった。

そしてラスト「反り立つ壁」を前に息を整えたグラフ。残り２０秒で「あの靴で上れるの？」と疑問の声が上がる中、３度挑戦するも登り切ることができず無念のタイムアップとなった。

視聴者も「ジェシーさんまじもったいなかったあ靴が」「本当にもったいない」「まさかのジェシーがリタイアなんて」「ジェシーやっぱ靴悪かったかｗ」「靴普通なら余裕だったろ」と指摘。終了後には笑みを浮かべながら「もう少し回復する時間があればいけた」と語っていた。