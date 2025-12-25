辻ちゃん長女・希空、サンタコスで“手作り”クリスマスケーキを披露 辻＆杉浦も絶賛「凄いよねぇ」
タレント・杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（18）が25日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクリスマスケーキを披露した。
【写真】サンタコスで“手作り”クリスマスケーキを披露した希空
「Merry Xmas 今年もクリスマスケーキ作ったよ」とつづり、3枚の写真をアップ。クリスマスツリーをバックに、サンタクロースのコスプレ姿で、いちごが乗せられた大きな手作りケーキを手にした姿を披露している。
また同日、母・辻と父・杉浦はそれぞれのインスタで、家族そろってのクリスマスパーティーの様子を投稿。希空が作ったケーキについて、辻は「Xmasケーキは希空が作ったドームケーキ 凄いよねぇ 美味しかったです」、杉浦も「さすがの手作りケーキ 凄いよねぇ」と称賛の言葉を寄せている。
