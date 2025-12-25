今年も残すところ、あとわずかですね。新しい年を迎える準備が進んでいます。

「笑顔から始まる一年に」門松づくりが最盛期

青々とした竹に、松やナンテンといった縁起物を飾り付けた「門松」。

上市町の立山農園では、門松づくりが最盛期を迎えています。



◆立山農園 仲江泰輝さん

（Q.どういったところ気にして整えているんですか）

「全体的なバランスですね。見た目の良さ」



この竹の切り口、笑っているように見えませんか。

竹を斜めに切って、切り口が笑顔に見えるよう工夫しているんです。



◆立山農園 土肥亮二 社長

「笑顔の門松ということで、皆様の笑顔から始まる一年になるような思いを込めて作っております」



きょうから出荷が始まり各家庭や企業などに届けられます。

あすの富山は雪と強風に注意

きょうは雨の一日でしたが、あすは雪の予報ですね。詳しく見ていきましょう。



こちらは、あす午前9時の予想天気図です。



日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。

等圧線の間隔が狭いため、非常に強い風が吹く恐れがあります。先ほど暴風警報が出されました。



雪はいつ頃から降るのか、寒気の流れ込みと降水の予想を見てみましょう。



上空1500メートル付近の寒気の予想です。富山の平野部で雪になる目安のマイナス8度以下の寒気は、ピンク色で示しています。



あすの朝から県内に流れ込み、その後は、さらに強いマイナス11度以下の寒気が入ってくる見込みです。



続いては風と降水の予想です。今夜から風が強まり、沿岸部では暴風警報の可能性が高くなっています。

波浪警報の可能性もあります。



あす未明から再び雨が降り、朝には雪へと変わり、一日を通して降り続きそうです。



あす朝までの予想降雪量は、多い所で平野部が3センチ、山間部が20センチ、その後、あすの夕方まで平野部が15センチ、山間部が40センチです。



山間部では大雪警報の可能性が中程度あります。



あすは仕事納めの人も多いと思います。通勤や帰宅の際は、風と雪に十分注意してください。