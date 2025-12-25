お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演し、まさかのギャラ事情を明かす場面があった。

尾形、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の2人、元乃木坂46で女優・久保史緒里、お笑いタレント・狩野英孝とオール宮城県人が集合したブロック。そこで東京白金台・八芳園で今月に開催された「宮城県人会」の話題となったが、尾形はロケが入ったため急きょキャンセルになってしまった。

狩野が「コース料理分の3万5000円は払ってもらいますからね」といじると、尾形は「ちょっと待ってくれよ…それだと仕事（のギャラ）とトントンになっちゃうじゃないですか!」と苦笑。

伊達みきおから「安い仕事してんじゃねえよ!」とツッコまれると、尾形は「なんなら3万5000円は良い方ですよ!」とギャラ事情をぶっちゃけ。狩野も「俺もビックリしてるんですけど、それ以上の（ギャラの）仕事があるんですか?」と驚くと、伊達は「そろそろギャラ考えろよ!丸一日ロケで大変な思いして3万5000円って」と助言していた。