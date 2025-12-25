サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、自身が考案した４人制サッカーのＵ−１０（１０歳以下）、Ｕ−１２（１２歳以下）それぞれの全国大会「４ｖ４ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２５ ＲＥＳＰＥＣＴ ＹＯＵ，ａｕ」の決勝戦後に行われたスペシャルマッチで各カテゴリーの優勝者と対戦。「レジェンドチーム」の一員として、“手加減なし”で迎え撃った。

Ｕ−１０大会を制した「ｍｏｒｏｃｈａｎ．ｓＵ」、Ｕ−１２大会を制した「アシカマトリ」と前後半５分ずつに分けて対戦。本田が所属する「レジェンドチーム」には内田篤人氏、中澤佑二氏、柿谷曜一朗氏、坪井慶介氏、宇佐美貴史（Ｇ大阪）、乾貴士（清水）、権田修一（神戸）、家長昭博（川崎）が参加した。「４ｖ４」のルールではペナルティエリア内での得点は３点、ペナルティエリア外からの得点は２点として記録される。

前半はＵ−１０覇者相手に攻めに攻めて大量１４得点。後半は序盤こそ押し込まれるも、ＧＫ中澤佑二の好セーブもあり無失点でしのぐと、本田のゴールを皮切りに７得点。一方「アシカマトリ」に３点を返されると、驚いた表情を浮かべていた。前後半合計で２１−３の完勝だった。

昨年も同様のレジェンドマッチが開催され、Ｕ−１０の優勝者相手に１５−０、Ｕ−１２覇者にも１４−０と圧勝していた。