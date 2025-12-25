ワンコが雪をかき分けながら走って遊んでいたら、途中で埋もれてしまって…？飼い主さんに助けを求める姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で69万2000回再生を突破。「めちゃくちゃ可愛い」「応援したくなっちゃいます」といった声が寄せられています。

【動画：積雪約50センチの中、大喜びで駆け回る犬→埋もれて進めなくなり…まさかの『助けを求める表情』】

雪をかき分けて走るワンコ

Instagramアカウント「_pompom_diary」に投稿されたのは、北海道に住んでいるコーギーの「ポム」ちゃんが雪遊びをした時の様子です。

この日は50センチほど雪が積もっていたため、雪遊びが大好きなポムちゃんは大喜び！短い足を一生懸命動かして、ラッセル車のように雪をかき分けながら駆け回っていたそう。寒さに負けずに楽しそうに遊んでいる姿は、見ているだけで元気をもらえます。

雪に埋もれちゃった…！

ところが飼い主さんのもとに向かって元気よく前進していたポムちゃんが、急に立ち止まってしまったそう。そして雪の上にお顔だけ出した状態で、「ちょっと無理かも…助けて」と言わんばかりに飼い主さんをじっと見つめたとか。

どうやらポムちゃんの足の短さで雪の中を進むのには限界があり、体が埋もれて動けなくなってしまったようです。ご本人は本気で困っているのでしょうが、「まさかこんなことになるなんて…」とキョトンとしながら助けを求めるお顔が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

なんとか自力で前進

飼い主さんが助けに行くべきか考えながら様子を見守っていると、ポムちゃんは「やっぱりもうちょっと頑張ってみる！」とばかりに再び動き出したそう。まるでウサギのようにぴょこぴょこと飛び跳ねて、雪をかき分けながら全力で前進！そして最終的には、自力で飼い主さんのもとに辿り着くことができたとか。

たとえ短足でも50センチの積雪に負けず、雪国で暮らすワンコならではのたくましさを見せつけてくれたポムちゃん。これからも雪とたわむれながら楽しく過ごし、冬を満喫してほしいですね。

この投稿には「可愛い除雪車ｗ」「ウサギさんみたい」「動きが止まった時のお顔がたまらんです！」「その後も進む姿が頼もしい」「元気もらえます」といったコメントが寄せられています。

ポムちゃんのお家にはもう1匹「ルト」ちゃんというコーギーがいて、２匹は仲良く暮らしているそう。可愛い姿や微笑ましい日常は、Instagramアカウント「_pompom_diary」でチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「_pompom_diary」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。