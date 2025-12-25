これから生まれてくる赤ちゃんのために、おくるみの練習をしていたパパさん。赤ちゃん役という大役に抜擢されたのは、なんとわんちゃん！？まさかの練習風景がTikTokに投稿されると、驚異の477万回再生を突破し、「されるがままw」「赤ちゃん役上手すぎるw」「わんちゃんいい子すぎる（笑）」といった声が殺到しました！

【動画：『生まれてくる赤ちゃんのための練習』をするパパと犬→まさかの『赤ちゃん役が上手すぎる光景』】

生まれてくる赤ちゃんのために…

TikTokアカウント「ちろーる（@chiro_ru22）」さまでは、3匹のトイプードルちゃんたちと1匹のシュナウザーちゃんがご家族と一緒に暮らす様子が更新されています。

今回ご紹介するのは、白トイプードルの「ぴの」ちゃんとパパさんのあるやりとりです。息子さんがお腹の中にいる頃、生まれてくる赤ちゃんのためにとパパさんは育児の練習に励んでいたそうです。その1つが「おくるみ」でした。

おくるみの練習をするにあたり、赤ちゃん役が必要です。そこで大抜擢されたのが……

なんとぴのちゃん！確かにサイズ感も似ているように思えますが、おとなしく赤ちゃん役ができるのでしょうか。

まずは、おくるみの上に赤ちゃんを載せるところから！優しく抱き上げて……

おくるみの真ん中に載せます。ぴのちゃんもおとなしく仰向けに寝転がってくれています。ここまでは順調です。

されるがままなわんちゃん

続いて、左端を巻き付けるかと思いきや、まずは下側をぴのちゃんにかけてあげるパパさん。

続いて、素早く右端を胴体に巻き付けるように包みます。

最後に左側を包むと……

見事、おくるみの完成です！！

終始おとなしくパパさんのおくるみ練習に付き合っていたぴのちゃん。若干キョトンとした顔をしているように見えますが、完璧におくるみに収まったのでした！

赤ちゃん役が完璧すぎて話題に！

パパさんのおくるみ練習に付き合う、あまりにもお利口さんなぴのちゃんの姿には、TikTokでも大きな反響が寄せられ、再生数は477万回を突破しています。

コメント欄には「されるがままw」「赤ちゃん役上手すぎるw」「わんちゃんいい子すぎる（笑）」といった声が寄せられ、そのいい子っぷりと可愛さに心を掴まれる人が続出しました！

現在はお腹の中にいた息子さんも大きくなり、ぴのちゃん含むわんちゃんたちと仲良く暮らしているとのこと。その様子は、ぜひTikTokアカウント「ちろーる」さまでチェックしてくださいね！

ぴのちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちろーる（@chiro_ru22）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。