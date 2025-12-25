【トップバリュ】ギャル曽根もおすすめ！一流シェフ監修のレンチン食品「マジで美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【イオンネットスーパー】爆買い！おすすめ商品のご紹介！！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんが『おうちでイオン イオンネットスーパー』を使って購入した商品を紹介する様子が公開されました。タイアップ動画ではあるものの、今回はその中から、ギャル曽根さんがイチオシのレンチン商品を教えてくれたので、ピックアップします♪

ギャル曽根さんが、「これはマジで美味しい！」と紹介したレンジ調理商品がこちら。

◼︎レンチンで本格中華

イオントップバリュ / プロのひと品 田村亮介監修 四川式麻婆豆腐 税込429円（公式サイトより）

一流シェフのこだわりを本気で形にしたという、プロのひと品シリーズ。

こちらは、南青山に店舗を構える中華の「慈華」のシェフ・田村亮介さんが監修した四川式麻婆豆腐。爽やかな香りと痺れる辛さが後を引き、コク深い味わいが楽しめるんだそう。

◼︎ギャル曽根さんオススメ商品

ギャル曽根さんは、普段から気に入って食べているようで、「チンだけでいいの」「これすごいおすすめ」「これをご飯と一緒に食べるの最高」と教えてくれました！

忙しい日も電子レンジで温めるだけで、一流シェフの味わいが楽しめるこちらのシリーズ。

他にも、フレンチ、和食、イタリアンもあるのでぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがイオンネットスーパー購入したさまざまな商品を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。