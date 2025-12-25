go!go!vanillas、“go!go!の日”に毎年恒例イベント『READY STEADY go!go! vol.11』開催
go!go!vanillasが、『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』を2026年5月5日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催する。
毎年5月5日を“go!go!の日”として、特別な公演「READY STEADY go!go!」を開催してきたgo!go!vanillas。2026年は11回目の開催となる。チケットの販売情報とゲストアーティストは後日発表されるとのことだ。
なおgo!go!vanillasは、最新EP『SCARY MONSTERS EP』を携え全国14公演にわたるバンド史上最大規模の『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』を開催中。ホール編は全公演がソールドアウトしており、アリーナ編は兵庫公演と愛知公演の現地先行を受付中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）