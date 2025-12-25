¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡ÖÃÄÃÏ¡×¤ËÃíÌÜ¡¡Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤ÏÃÏÊý¿êÂà¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡© ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾Ò²ð
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¤¢¤¹26Æü¡¢Æü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¸«Ä¾¤½¤¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡Ù¡Ê¸å1¡§00¡Á2¡§25¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÅÁÅý¡¦»ñ¸»¡¦Ê¸²½¡¦¿¦¿Íµ»¡¦Î®¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¡¢º£¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÌäÂêÅÀ¤ä¸½¾õ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¸«Ä¾¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ä¸µ¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿»°¥ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¤äÊª²Á¹âÆ¡¢ÃÏÊý¤Î¿êÂà¡¢¿¦¿Í¤Î¿Í¼ê¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢»³¸ý¤â¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¤³¤¬¤±¤ó¡ÊVTR½Ð±é¡Ë¡£
¢£¡Ú¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¡ÛÆ¦Éå¤¬¹âµé¿©ºà¤Ë¡©±§Ãè¤Ç¼êÎÁÍý¡©¶Ã¤¤Î³«È¯&¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¡ª
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬²ò·è¤¹¤Ù¤2025Ç¯¤ÎÌäÂê¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¡Ê¿©ÎÈÉÔÂ¡Ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂåÂØ¥Õ¡¼¥É¡×¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤«¤é¤Ç¤¤¿»É¿È¤ä¥Í¥®¥È¥í¡¢¤µ¤é¤ËÆ¦Éå¤«¤é¥¦¥Ë¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼À½¤ÎÇÝÍÜÆù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î3D¥Õ¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Î¸ÅÀî±Ñ¸÷¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¼÷»Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼÷»Ê¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤â¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢Å¾Á÷¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ú¿ÍºàÉÔÂ¡õ¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡Û¾Ã¤¨¤æ¤¯ÅÁÅý¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¸½Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¾º²Ú¡ª
¿Íºà¡õ¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ûÍ×¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¾Ã¤¨¤æ¤¯ÅÁÅýµ»½Ñ¡£µþÅÔ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¯²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦´ë¶È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹õÌæÉÕ¤Î¹õÀ÷¤á¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀ÷¤áÂØ¤¨¡×¡£¸ÅÃå¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÅÀ¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ò¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤è¤ê¸½ºß»Ä¤ê1¼Ò¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µþ´¤¤òºî¤ë¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¡£ÆüÍÑ»¨²ß¤ä¿©´ï¤òºî¤ë¿·»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ûÍ×¤ÈÆþ¼Ò´õË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅÁÅýÊ©¶ñ¤Î¡Ö¤ª¤ê¤ó¡×¤¬ÈÎÇä¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡ÖµÜÂç¹©ÍÜÀ®½Î¡×¡£µÜÂç¹©¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ¤Î·úÃÛ¤ä½¤Á¶¤Ë·È¤ï¤ëÂç¹©¤Ç¡¢ÈôÄ»»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½Âå¤ÎµÜÂç¹©¿¦¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó300¿Í¡£¤½¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸·¤·¤¤ÆâÄï»ÒÀ©ÅÙ¤ò¤ä¤á¡¢¼ÂÁ©·¿¤ÎµÜÂç¹©½Î¤ò³«¹»¤·¤¿¡£Ç¯´Ö½»¤ß¹þ¤ß¤ÇµÜÂç¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤ÎÊ³Æ®¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¢£¡ÚÃÏÊý¿êÂà¡Û²¹ÀôÎ¹´Û¤¬³¹¤Î¾ÃÌÇ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë!?
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÊý¤Î¼ã¼Ô¤¬¸º¤ê¡¢³¹¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¡×¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý¤Î¿êÂà¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¡¦°ÀÄÅ¤Ë¤¢¤ëÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤¢¤ï¤Å¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤È¤³¤È¤ó¸«Ä¾¤·¡¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ä¿·µ¬µÒ¤¬Áý²Ã¡£¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä®¤Ë¤â³èµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¤âÂçÀä»¿¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿»°¥ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡Ú½»Âð²Á³Ê¹âÆ¡ÛÃÄÃÏ¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ë!?
ÅÔ¿´¤Î½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤è¤¯¶«¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¡£¿Í·ïÈñ¡¢·úÃÛ»ñºà¤Î¹âÆ¤ä³¤³°Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÄÃÏ¡£·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤éÌó50Ç¯¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢µï½»¼Ô¤¬¹âÎð²½¡£¸Å¤¯¤ÆÉÔÊØ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢º£¤Ï³ä°Â¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤È¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ë¥ÇÂçÃ«ÅÄ¡×¤Ï¡¢5Ç¯Á°¡¢ÃÄÃÏ¤Î°ì²è¤ËËÜ¤òÃÖ¤¡¢ÆÉ½ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë²þÁõ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤Îµï½»Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Î¡ÖÃã»³ÂæÃÄÃÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÆ±»Î¤Î2¤Ä¤Î½»¸Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ98Ê¿ÊÆ¤Î¹¤¤Éô²°¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥¤¥Á¡×¤ËÆþµï¼Ô¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ëµï½»¼Ô¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤â¤¢¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÈURÅÔ»Ôµ¡¹½¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à11¸Ä¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢7000À¤ÂÓ¡¢1Ëü1000¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥â¥¹ÃÄÃÏ¤Î¡Ö²Ö¸«ÀîÃÄÃÏ¡×¡£µë¿åÅã¤Î²¼¤ËÃÄÃÏ¤Î³èÀ²½¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ä¸µ¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿»°¥ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¤äÊª²Á¹âÆ¡¢ÃÏÊý¤Î¿êÂà¡¢¿¦¿Í¤Î¿Í¼ê¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢»³¸ý¤â¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¤³¤¬¤±¤ó¡ÊVTR½Ð±é¡Ë¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬²ò·è¤¹¤Ù¤2025Ç¯¤ÎÌäÂê¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¡Ê¿©ÎÈÉÔÂ¡Ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂåÂØ¥Õ¡¼¥É¡×¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤«¤é¤Ç¤¤¿»É¿È¤ä¥Í¥®¥È¥í¡¢¤µ¤é¤ËÆ¦Éå¤«¤é¥¦¥Ë¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼À½¤ÎÇÝÍÜÆù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î3D¥Õ¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Î¸ÅÀî±Ñ¸÷¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¼÷»Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼÷»Ê¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤â¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢Å¾Á÷¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ú¿ÍºàÉÔÂ¡õ¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡Û¾Ã¤¨¤æ¤¯ÅÁÅý¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¸½Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¾º²Ú¡ª
¿Íºà¡õ¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ûÍ×¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¾Ã¤¨¤æ¤¯ÅÁÅýµ»½Ñ¡£µþÅÔ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¯²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦´ë¶È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹õÌæÉÕ¤Î¹õÀ÷¤á¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀ÷¤áÂØ¤¨¡×¡£¸ÅÃå¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÅÀ¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ò¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤è¤ê¸½ºß»Ä¤ê1¼Ò¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µþ´¤¤òºî¤ë¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¡£ÆüÍÑ»¨²ß¤ä¿©´ï¤òºî¤ë¿·»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ûÍ×¤ÈÆþ¼Ò´õË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅÁÅýÊ©¶ñ¤Î¡Ö¤ª¤ê¤ó¡×¤¬ÈÎÇä¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡ÖµÜÂç¹©ÍÜÀ®½Î¡×¡£µÜÂç¹©¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ¤Î·úÃÛ¤ä½¤Á¶¤Ë·È¤ï¤ëÂç¹©¤Ç¡¢ÈôÄ»»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½Âå¤ÎµÜÂç¹©¿¦¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó300¿Í¡£¤½¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸·¤·¤¤ÆâÄï»ÒÀ©ÅÙ¤ò¤ä¤á¡¢¼ÂÁ©·¿¤ÎµÜÂç¹©½Î¤ò³«¹»¤·¤¿¡£Ç¯´Ö½»¤ß¹þ¤ß¤ÇµÜÂç¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤ÎÊ³Æ®¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¢£¡ÚÃÏÊý¿êÂà¡Û²¹ÀôÎ¹´Û¤¬³¹¤Î¾ÃÌÇ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë!?
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÊý¤Î¼ã¼Ô¤¬¸º¤ê¡¢³¹¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¡×¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý¤Î¿êÂà¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¡¦°ÀÄÅ¤Ë¤¢¤ëÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤¢¤ï¤Å¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤È¤³¤È¤ó¸«Ä¾¤·¡¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ä¿·µ¬µÒ¤¬Áý²Ã¡£¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä®¤Ë¤â³èµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¤âÂçÀä»¿¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿»°¥ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡Ú½»Âð²Á³Ê¹âÆ¡ÛÃÄÃÏ¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ë!?
ÅÔ¿´¤Î½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤è¤¯¶«¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¡£¿Í·ïÈñ¡¢·úÃÛ»ñºà¤Î¹âÆ¤ä³¤³°Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÄÃÏ¡£·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤éÌó50Ç¯¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢µï½»¼Ô¤¬¹âÎð²½¡£¸Å¤¯¤ÆÉÔÊØ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢º£¤Ï³ä°Â¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤È¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ë¥ÇÂçÃ«ÅÄ¡×¤Ï¡¢5Ç¯Á°¡¢ÃÄÃÏ¤Î°ì²è¤ËËÜ¤òÃÖ¤¡¢ÆÉ½ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë²þÁõ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤Îµï½»Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Î¡ÖÃã»³ÂæÃÄÃÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÆ±»Î¤Î2¤Ä¤Î½»¸Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ98Ê¿ÊÆ¤Î¹¤¤Éô²°¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥¤¥Á¡×¤ËÆþµï¼Ô¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ëµï½»¼Ô¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤â¤¢¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÈURÅÔ»Ôµ¡¹½¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à11¸Ä¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢7000À¤ÂÓ¡¢1Ëü1000¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥â¥¹ÃÄÃÏ¤Î¡Ö²Ö¸«ÀîÃÄÃÏ¡×¡£µë¿åÅã¤Î²¼¤ËÃÄÃÏ¤Î³èÀ²½¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡£