¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼µ÷Î¥ÃË»ÒÎ©°Ì¤ÎÀî½üÂçµ±¡á25Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è

¡¡ÆüËÜ¾ã³²¼Ô¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï25Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥­¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÆâÄêÁª¼ê¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤­¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼µ÷Î¥ÃË»ÒÎ©°Ì¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦Àî½üÂçµ±¤Ï¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡Ê¤É¤ì¤À¤±¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£

¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¡ÊÂçÂÜ¾ã³²¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¤Ï¡Öº£µ¨¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ï¤Þ¤À1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2´§¤ÎÌÜÉ¸¤ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤­¿Ê¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£µ÷Î¥ÃË»ÒÎ©°Ì¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·ÅÄ²Â¹À¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£