電気・ガス料金 来月から3か月、値下がりへ 政府の物価高対策
政府の物価高対策で、来年1月から3月に使用する電気とガスの料金が値下がりします。一般的な家庭では1000円以上も安くなるということです。
■“おうちイルミ”電気代は月10万円
25日はクリスマス本番。サンタに、トナカイ。冬の夜にともる、無数のまばゆい光。
東京・八王子市の住宅街の一角。家主が40年ほど前から趣味で始めた“おうちイルミネーション”。
ただ気になってしまうのが、電気代です。
家主の川村さんに聞くと…。
川村さん（83）
「我が家全体として10万円は超える」
イルミネーションを使うこの時期は、月に10万円以上。
地元で楽しみにしている人もいるため、続けているという“冬の風物詩”。電球をLEDにするなどして工夫しているそうですが、どうしても電気代がかさむといいます。
川村さん（83）
「毎年少しずつ上がってます」
■来年1月から3月 電気・ガス代値引きへ
高値水準が続く光熱費。政府が、来年1月から物価高に対する支援策として実施するのが、電気・ガス代の値引きです。対象となるのは、来年1月から3月の使用分。
一般家庭の電気代は、1月と2月は1キロワットアワーあたり4.5円、3月は1.5円補助されます。
都市ガス代も1月と2月は1立方メートルあたり18円、3月は6円補助されるかたちに。
政府の試算では標準家庭の場合、3か月で7000円ほど負担が軽くなるとしています。
例えば東京電力の場合、来年1月分の電気料金は標準的な使用量の家庭（1か月に260kWh使用）で、今月と比べて1170円値下がりします。
■街の人「少ない、もっと」
この“支援策”に街の人は…。
──電気代は？
4人家族（50代）
「夏と冬は2万円前後」
4人家族（40代）
「同じくらい」
4人家族（50代）
「床暖房とエアコン両方ダブルで使う」
──高くなってる？
4人家族（50代）
「高くなってる」
──3か月で7000円下がる？
4人家族（50代）
「少ない、もっと欲しい」
4人家族（40代）
「1万円くらい、やっていただけると助かる」
4人家族（30代）
「（1か月の電気代）1万円は超える。7000円浮いた分を他にまわせるとうれしい。おコメが3980円で安いという感じ。10キロ買うと7000円超えちゃう」
■川口市のスーパー、月の電気代約200万円
一方、企業も使用量に応じて電気代が値引きされます。
訪ねたのは、埼玉県川口市のスーパー。冷凍食品から、野菜にドリンク売り場。そして、客からは見えないバックヤードにも。
コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長
「マイナス21℃で管理しています」
至るところで電気を使う現場です。
──1か月の電気代は？
コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長
「約200万円、電気代の請求がきている」
約200万円。人件費の次に負担がのしかかります。
来年1月と2月は計算上、約19万円の値引き（高圧契約の1kWhあたり2.3円で計算）が見込まれるこの店舗。
コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長
「すべての物が値上がりしているので、電気代が削減できるのは店長として喜ばしい」
◇物価高が続いた今年。来年はお財布に優しいスタートが切れるかもしれません。