政府の物価高対策で、来年1月から3月に使用する電気とガスの料金が値下がりします。一般的な家庭では1000円以上も安くなるということです。

■“おうちイルミ”電気代は月10万円

25日はクリスマス本番。サンタに、トナカイ。冬の夜にともる、無数のまばゆい光。

東京・八王子市の住宅街の一角。家主が40年ほど前から趣味で始めた“おうちイルミネーション”。

ただ気になってしまうのが、電気代です。

家主の川村さんに聞くと…。

川村さん（83）

「我が家全体として10万円は超える」

イルミネーションを使うこの時期は、月に10万円以上。

地元で楽しみにしている人もいるため、続けているという“冬の風物詩”。電球をLEDにするなどして工夫しているそうですが、どうしても電気代がかさむといいます。

川村さん（83）

「毎年少しずつ上がってます」

■来年1月から3月 電気・ガス代値引きへ

高値水準が続く光熱費。政府が、来年1月から物価高に対する支援策として実施するのが、電気・ガス代の値引きです。対象となるのは、来年1月から3月の使用分。

一般家庭の電気代は、1月と2月は1キロワットアワーあたり4.5円、3月は1.5円補助されます。

都市ガス代も1月と2月は1立方メートルあたり18円、3月は6円補助されるかたちに。

政府の試算では標準家庭の場合、3か月で7000円ほど負担が軽くなるとしています。

例えば東京電力の場合、来年1月分の電気料金は標準的な使用量の家庭（1か月に260kWh使用）で、今月と比べて1170円値下がりします。

■街の人「少ない、もっと」

この“支援策”に街の人は…。

──電気代は？

4人家族（50代）

「夏と冬は2万円前後」

4人家族（40代）

「同じくらい」

4人家族（50代）

「床暖房とエアコン両方ダブルで使う」

──高くなってる？

4人家族（50代）

「高くなってる」

──3か月で7000円下がる？

4人家族（50代）

「少ない、もっと欲しい」

4人家族（40代）

「1万円くらい、やっていただけると助かる」

4人家族（30代）

「（1か月の電気代）1万円は超える。7000円浮いた分を他にまわせるとうれしい。おコメが3980円で安いという感じ。10キロ買うと7000円超えちゃう」

■川口市のスーパー、月の電気代約200万円

一方、企業も使用量に応じて電気代が値引きされます。

訪ねたのは、埼玉県川口市のスーパー。冷凍食品から、野菜にドリンク売り場。そして、客からは見えないバックヤードにも。

コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長

「マイナス21℃で管理しています」

至るところで電気を使う現場です。

──1か月の電気代は？

コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長

「約200万円、電気代の請求がきている」

約200万円。人件費の次に負担がのしかかります。

来年1月と2月は計算上、約19万円の値引き（高圧契約の1kWhあたり2.3円で計算）が見込まれるこの店舗。

コモディイイダ 川口リプレ店 斉藤伸店長

「すべての物が値上がりしているので、電気代が削減できるのは店長として喜ばしい」

◇

物価高が続いた今年。来年はお財布に優しいスタートが切れるかもしれません。