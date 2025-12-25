2025年大阪杯（G1）などに優勝したベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行厩舎）が、12月24日付けで競走馬登録を抹消したことが発表された。今後は、北海道勇払郡安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定だ。

ベラジオオペラは、父ロードカナロア、母エアルーティーンという血統背景を持ち、2020年4月7日生まれ。馬主はベラジオレーシングです。競走成績はJRA通算13戦6勝で、獲得賞金は9億4473万4000円（付加賞含む）にのぼります。海外でも1戦を経験し、約1億6983万円を獲得しました。

【大阪杯】横山和「着差以上の完勝」ベラジオオペラがコースレコードでV

大阪杯を連覇

重賞では、2023年にフジテレビ賞スプリングステークス（G2）とチャレンジカップ（G3）を制覇。2024年、2025年には大阪杯（G1）を連覇し、国内屈指の中距離馬として確固たる地位を築いた。

トップレベルで安定した成績を残し続けたベラジオオペラは、ターフを去り、今後は種牡馬として新たなステージへと歩みを進める。その血が次代にどのような活躍馬を送り出すのか、今後の動向が注目される。