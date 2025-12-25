Prime Videoで独占配信中のお笑い即興サバイバル・バトル「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」で番組サポーターを務める林瑠奈(乃木坂46)。

HOMINISでは、2年連続で番組サポーターを務める林にインタビューを実施し、番組の魅力はもちろん、彼女にとっての「ゴールデンコンビ」についても伺った。今回はそちらで載せきれなかった未公開ショットをご紹介する。

「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」についてのインタビューはこちら

「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」 乃木坂46・林瑠奈

文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

配信情報

「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」

配信日:2025年11月21日(金)よりPrime Videoにて独占配信中(全5話)

メイン MC：千鳥(大悟、ノブ)

出場芸人：新山(さや香)＆小籔千豊、田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)、盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)、大久保佳代子(オアシズ)＆吉住、阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)、狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)

番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)

©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazon プライムについて詳しくはホームページをご確認ください）

