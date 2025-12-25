レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、ローストチキン・ラザニア…豪華クリスマス料理＆おうちパーティー公開「本格的」「理想」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスパーティーの様子を公開し、話題を集めている。
【写真】人気芸人の42歳美人妻「理想」家族パーティーの様子
住谷は「クリスマスイブは今年も家族4人でおうちパーティー」とつづり、料理を作る様子から、家族で食事を楽しむ姿までを動画で公開。「クリスマスメニューを寝起きからのそのそ作りましたよん」と説明を加え、ローストチキンやラザニア、ブイヤベースといった手の込んだ料理を作る過程を紹介しており、娘と息子が料理を楽しむ姿も披露している。また、チキンを取り分けるHGの姿や、オフショルダーのクリスマスコスチュームの住谷も登場し「パパが子ども達のシャンメリー張り切ってあけたら吹きこぼれて失笑でした」と楽しいパーティーだったことを報告している。
この投稿は「素敵な家族」「クリスマス感満載」「準備も大変そう」「幸せなクリスマス」「料理が本格的で凄い」「理想の家族」「見てるだけでよだれ出る」などとコメントが集まっている。HGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
◆住谷杏奈、家族でのクリスマスパーティーを公開
◆住谷杏奈の投稿に反響
