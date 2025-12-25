エルフ荒川「メイク変えた」自撮りショットに反響続々「美人度ますますアップ」「目がぱっちり」
【モデルプレス＝2025/12/25】お笑いコンビ・エルフの荒川が12月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいメイクでイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ギャル芸人「メイク変えた」二度見必須の自撮り
荒川は「メイク変えた！」と言葉を添え、セルフショットを投稿。ぱっちりとした目と桜色の頬が印象的なメイク姿を披露した。また「メリークリスマス」とクリスマスの挨拶とともに「有吉メモ買いました！面白すぎます。元気でまくる」と、有吉弘行による著書『有吉メモ』（双葉社）を購入したことも報告している。
この投稿に、ファンからは「美人度がますますアップ」「可愛すぎる」「ほんわかした雰囲気のメイク」「めちゃくちゃ似合う」「目がぱっちり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆エルフ荒川、新メイク公開
◆エルフ荒川の投稿に反響
