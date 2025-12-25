運動量の落ちる冬、おうちで楽しくダンス×エクササイズで全身運動！
ダンス×エクササイズのボディメイク法、ダンエク。今回は、代謝を促し体を温めるダンエクをご紹介。運動量の落ちる冬、おうちでもダンスで体を動かそう。
体を温めるダンエク
同じ動きをリピートするダンエクは、体を温めるのにぴったり！
「これまではパーツごとがメインでしたが、今回は“温活”特集ということで、全身運動で構成しました。コツは、体を大きく使うこと！ すぐにぽかぽかしてきて即効性が感じられると思います。ダンスにおいては温まった状態のほうが、断然可動域が広がりますし、ウォーミングアップをやるのとやらないとでは、体の動きが全然違います。逆に、体が冷えたまま踊ると怪我に繋がりやすいです」
ちなみにNOSUKEさんが、生活の中で実践している温活は？
「湯船に浸かると入眠がスムーズですね。そして、冬場はLiSAさんにツアーの時にいただいた腹巻きを。寒いと体が縮こまり、起きた時に疲れていたんですが、そうしたことがなくなりました」
📺 動画で解説！
これまでに紹介してきたダンエクは、YouTubeでチェック！
📷 写真で解説！
上半身と上げた脚とで“L字”を作って、しっかり戻す。体幹を使ったこの動きと腕を大きく使うことで、ぽかぽか！
🎵 この曲に合わせてやってみて！
playlistGOOD DAY / Mrs. GREEN APPLEMy Body / HANASteal The Show / timeleszAll I Want For Christmas Is You / Mariah Careyスターライトランデブー/ OCTPATH
※ 下にいくほど曲のスピードが速く、負荷も増しますTeam"S"pecial
チームエス 2012年結成。振付、ダンサー、パフォーマンスディレクター、ライブ演出を手掛けるスペシャリストチーム。英語・韓国語圏でも活動中。Instagram、HPNOSUKE
ノスケ ダンサー、振付師として、BTSやMrs. GREEN APPLEなど様々なアーティストのダンサーや振付を手掛ける。「timelesz project」にダンストレーナーとして参加し、全課題曲の振付を担当。愛溢れる言動が大きな感動を呼んだ。
