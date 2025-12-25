Í¥Î¤¡¡²Æì¸ø±é¤Î³«±é»þ¹ïÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¹ð¡¡³Ú´ï¡¢µ¡ºà¤ò¾è¤»¤¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥·¥±¤ÇÆ°¤«¤º
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥Î¤(31)¤¬25Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Î²Æì¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼µ¡ºà¤ª¤è¤Ó³Ú´ï¤ÎÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»þ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Ò¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø±é¤Î³«¾ì¡¢³«±é»þ´Ö¤¬Äê¹ï¤è¤êÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Ä¥¢¡¼µ¡ºà¤ª¤è¤Ó³Ú´ï¤òÀÑºÜ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Âç·¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Æ12/23(²Ð)15:00 Åìµþ¡¦ÍÌÀ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢12/26(¶â)9:00º¢¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¿·¹Á¤ËÅþÃåÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÆìÎóÅç¤ª¤è¤Ó±âÈþÎóÅç¼þÊÕ¤Î³¤°è¤¬¥·¥±(»þ²½)¤Ë¤è¤ê¹Ò¹ÔÉÔÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¼¯»ùÅç¤Ë¤ÆÈòÆñÂÔµ¡Ãæ¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡²ÙÊª¤Î²ÆìËÜÅç¤Ø¤ÎÅþÃå¤Ï27Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÅþÃå»þ´Ö¤ÏÌ¤Äê¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë»ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌë´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄê¹ï¤Ç¤Î³«±é¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Ä´À°¡¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯ÅþÃå¸å¤Ëµ¡ºà¤ÎÀß±Ä¤ª¤è¤Ó¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯Åù¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«¾ì¡¢³«±é»þ´Ö¤¬Äê¹ï¤è¤êÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö½é¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿»þ´ÖÄÌ¤ê¤Î³«ºÅ¤¬Æñ¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤àÄ¹´ü¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë²Æì¸ø±é¤ò¡¢
Ìµ»ö¤Ë³§ÍÍ¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£