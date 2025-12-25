¸«¾å°¦¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬ÇÏÌ¾¥Ü¡¼¥ëÃêÁª¤ÎÂçÌò¡¡ÃÝÆâ¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÍÎÏÇÏ3Ï¢È¯¡ª¡¡¡Ö¤É¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î2025Ç¯Áí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤Î¸ø³«ÏÈ½çÃêÁª²ñ¡ÊÍÇÏµÇ°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¡Ê25¡Ë¤¬ÃêÁª¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÇÏÌ¾¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¯ÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÊ¸¶ç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÀë¸À¤Ç¡¢ÃêÁª¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1Æ¬ÌÜ¤Ëº£Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ò°ú¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃÝÆâ¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤È¡¢ÍÎÏÇÏ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÃêÁª²ñ¤ò½ª¤¨¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤ª¤¦¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿¸«¾å¤â¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍèÇ¯¤âJRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¦ÏÈ½çÃêÁªÊý¼°¡¡ÃÝÆâ¤¬´ñ¿ô½ç¡¢¸«¾å¤¬¶ö¿ô½ç¤ÇÃêÁª¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÇÏÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£³«Éõ¤·¤¿»æ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Îµ³¼ê¤«Ä´¶µ»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÊÌ¤ÎÃêÁª¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÇÏÈÖ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò³«Éõ¤·¡¢½ñ¤«¤ì¤¿¿ô»ú¤ÇÏÈ½ç·èÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§¸«¾å°¦¡¡º£Ç¯¤âÍÇÏµÇ°¸ø³«ÏÈ½çÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÁöÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ä´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ëÍÇÏµÇ°¡¢»ä¤â°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¡º£²ó½é¤á¤ÆÍÇÏµÇ°¸ø³«ÏÈ½çÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤ÎÇ®µ¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍÇÏµÇ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ´¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£