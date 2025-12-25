モデルでタレントのアンミカ（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。自身の“名言”を体現するショットを披露した。

アンミカは「ホワイトクリスマス 真っ白コーデで、真っ白なクリスマスツリー前で」とつづり、上から下まで白のコーデに身を包み、白いクリスマスツリーの前に立つ写真を投稿。

アンミカは21年に出演したバラエティ番組で「白って200色あんねん」と発言し、大きな話題になったが、その言葉通りのコーデを見せた。

さらに「私は今日で生出演を終え、年末年始のバカンスに突入です」とし「2025年の一年間も、24に続き、タレントモデル出演数ランキングで一位を頂きました ありがとうございます！2025年もドラマに映画に歌に、テレビ出演に、文化祭に講演会に、出版に商品プロデュース、ディナーショーに、大好きな通販にと、沢山の方々との良縁を頂き、笑顔を交わさせて頂き、感謝でいっぱいの年となりました。応援くださった皆様に、心から感謝申し上げます」と感謝。「来年2026年も、どうぞ宜しくお願い致します！！来年も幸せの笑顔の種まきしていきましょう！！」とつづった。