「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が25日に更新され、21日に行われた漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」に言及した。

たくろうの初優勝で幕を閉じた「M−1」の話題となり、松陰寺から「誰が優勝だと思った？」と聞かれたカズレーザーは「優勝は真空(ジェシカ)かな」と回答。しかしながら、続けて「ミスがあったから。つかみで失敗したなと思いましたね」とも語った。

それでも真空ジェシカが披露した「ペーパードライバー講習」のネタについて、「あのボケってM−1史上1番面白かった」と絶賛。「あのボケって誰でもやっていいじゃないですか。全員がやっていいボケを誰もやっていない時点で、その時点で真空ジェシカより全員が下になってる。だから俺はそこをもっと評価すべきだと思う」と語った。

真空ジェシカの点数が伸び悩んだ理由について「もう5回も大会に出ているから、真空ジェシカならこれくらいやりそうって皆思うんですよ。できねえよ、あんな面白いボケって思うんですけどね」と推察していた。