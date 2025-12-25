お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が24日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。事務所の後輩でもあるお笑いコンビ「足腰げんき教室」のうちだすぺしゃるはーたみん（25）とのエピソードを話した。

イモトは「少し前の話になりますが、12月1日に事務所の後輩でもありイッテQにも出ているはーたみんとトークライブがありました。その名も『MIDNIGHT SESSION with うちだすぺしゃるはーたみん〜イモトアヤコの乱〜』高円寺のパンディットというトークイベントが行われる場所でやってきたんですけど」と報告。

続けて「はーたみんから“一緒にトークライブをやりませんか？”というお話をいただたいて“いいよ、全然出ます”って事が進んでいって。私てっきり、はーたみんって月1くらいでコンビでトークライブをやっているかと思ったら、現場当日に入ったら“イモトさん私、トークライブ初めてなんです”って聞いて、“ええ！？”と思って。“しかもこの会場も初めてで…”って」と明かし、「はーたみんに任せちゃっていたからびっくりしちゃって、そこから私も焦り出して。いつもこの(ラジオの)収録も30分番組で、30分くらいは喋るんだけどそれでも頑張って喋るわけよ。(トークライブは)2時間、どうしようみたいな」「はーたみんに『構成を考える？早めに集まろうか？』って言ったらはーたみんからLINEが返ってきて『私、今日ぶん回すので任せてください』って言われて。でも今日初めてなんだよね？大丈夫みたいな」とコメント。

さらに、「本番直前にはーたみんから“聞いちゃいけないこととかあります？”って言うから“基本的に別に何でもいいよ”って。とりあえず最初の質問軽く聞いておいていい？って言ったら“イモトさんに私の口の中にある虫歯を数えてもらいたいんですけど、どうですか？”って言われて、えぇそれがファーストクエスチョン？」と驚いた様子で話した。

トークライブ本番については、「本番30分前だからどうしようもないし出るしかないわと思って、結局楽しくできたんだけど。たしかにファーストクエスチョンは虫歯について聞かれましたね。でもアットホームな場所でお客さんも入って40〜50人くらいか、距離感的にいうと目の前のお客さんとは1メートルくらいだったんですよ。座談会みたいな会場だったから私にとっては逆にそれが良くて。トークライブでエピソードを話すよりは、みんなでこういうことしたいよねみたいな空気ができてたのが助けられたなと思いますね」と振り返った。