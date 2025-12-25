放送作家でタレントの野々村友紀子氏(51)が25日、自身のインスタグラムを更新。激レア品を入手したと明かした。

野々村氏は「親戚の子たちと高2の娘のために、血眼で探した、ちいかわボンボンドロップシール ただのシールと侮るなかれ これほんとに貴重で、ある界隈では今通貨より価値あるんちゃいますか！」と書き出し、シールを手に笑顔の写真を投稿。

クリスマスプレゼントのリクエストを受け探していたが「どこを探してもないのよ！！空前のシール交換ブームとクリスマスのためとにかくシールが超品薄！」「とにかく東京中探してもほんとになくて、千葉にも埼玉にもないし名古屋にも大阪にもなかった、、仕事先で行く場所全てで全力で探したのにないない」と探し回ったことを告白。「ネットで調べたら5倍の値段で転売されとる！この異常事態に全員驚愕」と空前のブームの現状をつづった。

結局、クリスマス直前に仕事で訪れた広島でたまたま入手。無事にプレゼントできたと明かし「なんかもう私の方が飛び上がるくらい嬉しくてものすごい達成感！お店の個数制限の範囲で買ったものを、ママ友や、友達の子達に配ったら神扱いされ続々と子どもたちからの大喜びのビデオメッセージが届き、順番に子どもたちからの『ありがとう！』を見ていたらサンタさんってきっとこんな幸せな気持ちなんちゃうかなと泣きそうになっちやった」と喜びをつづった。