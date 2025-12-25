◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が25日、リヤド市内で「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見に出席。興行のメインで対戦する。WBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対面した。

井上は黒いTシャツに白っぽいジャケット姿で登場。司会を務めた英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターから“パウンド・フォー・パウンド（PFP）で1位を狙える”と問われると、「この試合というものは自分にとって今後のキャリアをより加速させていく一戦と思っている。この試合の内容でPFP1位に返り咲くという気持ちで挑んでいきたい」と答えた。

ピカソは“ベルトをメキシコに持ち帰る”と意気込んだが、「このベルトがメキシコに変えることは100％ありません。このスーパーバンタム級で戦っていくのに必要な防衛戦との認識でいるので土曜日に戦います」とキッパリ。最後に「ここに集まっている日本人の選手たちは非常に技術も気持ちもオール高い評価を得ている選手と思う。みんなで勝って日本に帰りたいと思います」と締めくくった。

会見後のフェースオフでは41秒間のにらみあい。20〜30センチの距離に顔を近づけ、口をへの字に結んで、背の高い相手と“視線の火花”を散らした。

▼ピカソ 日本のみなさんに敬意を表します。（イベントは）「サムライナイト」と言われてますが、「アステカナイト」にしてみせます。我々はメキシコを代表していますが、メキシカンファイターは体の中な勝者の血が流れている。この瞬間を待っていました。ここで戦えることを誇りに思ってます、ベルトをメキシコに持ち帰ることで国民のみなさんに誇りを感じてほしい。