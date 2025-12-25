2027年に行われる県議会議員選挙での定数削減について、県議会各会派の代表者会議がきょう開かれました。

武田慎一議長は高岡市選挙区と下新川郡選挙区で定数を1ずつ減らして全体で38とする案を示しました。



県議会の各会派代表者会議は、冒頭以外は非公開で行われました。



武田議長によりますと、定数を現行の40から2減らして38とする案を示したということです。

具体的には定数7の高岡市選挙区と定数2の下新川郡選挙区を1ずつ減らすとしています。





一方、富山市については旧富山市の第1選挙区と旧町村部の第2選挙区を合区にせず2つの選挙区のままとします。また選挙区の名称は「中新川郡選挙区」を「舟橋村、上市町及び立山町選挙区」に、「下新川郡選挙区」を「入善町及び朝日町選挙区」に改めるとしています。定数削減が実現すれば2007年の選挙以来となります。会議では「人口減少が進むと1人区が増える抜本的な見直しが必要」「根本的な制度のあり方を検討する時期がきている」などの意見も出たということです。◆武田慎一 議長「人口減少や偏在が進展する中、定数等を見直すタイミングを迎えている」武田議長は今年度中の意見集約に向けて協議していきたいとしています。