窪塚洋介×Tabioが贈る特別企画♡限定100セットのプレミアムソックス

上質な日常を大切にする大人世代に向けて、Tabioから特別なニュースが届きました。メンズソックスブランド「Tabio MEN」のアンバサダーを務める俳優・窪塚洋介氏がプロデュースした、プレミアムソックスセットが数量限定で登場します。素材選びから染色、履き心地まで徹底的にこだわった3足は、まさに“身にまとう贅沢”。特別な桐箱と風呂敷包みで届けられる、ギフトにもふさわしい逸品です♡

窪塚洋介氏の美学が宿る3型

今回制作されたプレミアムソックスは、「リッチなリッチェル」「足袋で旅する」「五指で五感を整える」の3型。それぞれ糸選びから製法まで、窪塚氏のこだわりが詰まった特別仕様です。

厚手でソフトな履き心地が魅力の「リッチなリッチェル」は、カシミヤ素材で仕立てた贅沢な一足。

「足袋で旅する」は、シルクとメリノウールを組み合わせたハイブリッド設計で、快適さと機能性を両立しています。

天然素材が生む極上の履き心地

「五指で五感を整える」は、無農薬栽培のTABIO’S COTTONを使用し、徳島の天然藍による灰汁発酵建てで深く染め上げた五本指ソックス。緩やかな編み立てにより、脱ぎ履きしやすさにも配慮されています。

3型すべてが異なる個性を持ちながら、共通しているのは“足元から整う感覚”。日常をワンランク上へ導く仕上がりです。

限定100セットだけの特別な贈り物♡

「窪塚洋介プロデュースプレミアムソックスセット」は、3型を各1足ずつ収めた計3足セット。窪塚氏のサイン入り限定デザイン桐箱に1足ずつ納め、3箱を風呂敷で包んで届けられます。

サイズはＳ（23.0～25.0cm）、Ｍ（25.0～27.0cm）の2サイズ展開で、価格は各サイズ36,300円（税込）。2025年12月26日AM10:00よりTabio公式オンラインストア限定発売。

特別感あふれるこの機会をお見逃しなく♪