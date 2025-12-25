赤字が続く高岡市民病院のあり方を検討してきた有識者の会議が今後に向けた提言を、市に提出しました。

高岡市の出町市長は、KNBの取材に対し市内の公的病院同士が連携して機能を分担していく体制を築く考えを示しました。



高岡市民病院のあり方をめぐって高岡市の医師会や福祉団体、PTAなどによる検討会議は1年にわたって議論してきた提案書を、出町市長にきょう渡しました。



提案では、市の財政負担を含めた高岡市民病院の現状を市民に分かりやすく伝えること、高岡医療圏内の医療機関や在宅医療、介護事業所との連携が必要だとしています。





4つの公的病院がある高岡市 人口減少や高齢化の加速で病院経営厳しく

◆検討会議 宮田伸朗 会長「今回の提案書というのは、スタートの号砲を鳴らしたと」



市民病院や厚生連、済生会など4つの公的病院がある高岡市。



このうち高岡市民病院は、赤字が昨年度は11億5000万円余りにのぼり、今年度さらに拡大する見込みです。さらに、加速する人口減少や高齢化などで現状のままでは病院経営が立ち行かなくなるとみられています。



提言を受けた出町市長は、具体的な対応の検討を速やかに進めたいとしています。



◆高岡市 出町市長

「役割分担、機能分担で充実させていくことによって、高岡市の医療全体を底上げしたいと。例えばネット上での連携。建物は違う、経営者は違う、経営主体は違う、ただ、どこに救急で運ばれても同じような、こう、ある程度の情報の共有とそういうものがあればいいなという思いはある」

県内13の公的病院すべてが昨年度赤字 新たな医療構想どうなる？

公的病院の厳しい状況は高岡市だけではありません。

県のまとめでは、県内13の公立病院の昨年度の決算は、2023年度で黒字だった南砺中央など3つの病院も赤字に転落し、すべてが赤字となりました。



来年度からは、県が中心となって新たな医療構想を考える議論が始まります。今年度まで10年間続いた地域医療構想に変わり、2040年度までの医療体制を決めることになります。その中では、病院の連携や集約、各病院の機能の明確化も検討を進めます。