日中関係の緊張が続く中、中国政府が国内の旅行会社に対し、日本への旅行者を6割にまで減少させるよう指示していたことがわかりました。

■中国人観光客が減少

年の瀬の東京・浅草。そのにぎわいはいつもの光景ですが、例年とは少し違うところも。

「中国人が前来たときは多かったけど、減ったかなって」

「きょう歩いた感じはヨーロッパ系が多かった」

「中国語はちょっと聞こえなくなったかなって感じはします」

訪れるとわかる、中国人観光客の減少ぶり。上海から来た観光客も…。

上海から来た観光客

「（中国人観光客は）以前よりは減った気がする。この前、政治的なことがあったし」

冷え込んだ日中関係。土産物店では…。

土産物店「スミレ」店員

「中国の方がいなくなったから、仕入れを少し減らしていった方がいいかなと話しています」

今のところ売り上げに影響はないものの、仕入れ調整が必要になっているということです。

■中国政府が出した“具体的な指示”とは

先月の高市首相の“台湾有事をめぐる発言”以降、中国国民に対し、日本への“渡航自粛”を呼びかけている中国政府。

日本を訪れた中国人観光客の数は、先月、およそ56万人。月別で見ると、今年最も少ない数となりました。

さらに、中国政府が出した“具体的な指示”も明らかに。

中国国内の複数の大手旅行会社に対し「日本への旅行者をこれまでの6割にまで減らすように」と指示し、この指示については口外しないよう“口止め”をしていたといいます。

実際に、団体客の受け付けなどを中止した旅行会社もあるということです。

■ホテル料金ほぼ半額…「値下げ競争が始まった」

宿泊施設は“思わぬ事態”に。

ホテルエリート京都ステーション・倉橋秀木さん

「今は3000円台まで下げざるを得ない状況」

京都駅から徒歩10分ほどのホテル「ホテルエリート京都ステーション」では、通常1室7000円台の宿泊料金が、今月はほぼ半額に。理由は明白…。

ホテルエリート京都ステーション・倉橋秀木さん

「中国本土からのお客様が来ないと慌てふためいたところ、各ホテルがパニック状態になって、どんどん値下げ競争が始まった」

去年、京都を訪れた外国人観光客は1位が中国で、全体のおよそ2割を占めます。しかしこの冬、“渡航自粛”をきっかけに中国人観光客が激減。ホテルは空室を埋めるため、相次いで値下げに踏み切ったというのです。

日本の観光客は…。

福岡県からの客

「2人で3泊4日で2万6000円。びっくりしました。1泊でそのくらいと思ったら3泊だったので」

愛知県からの客

「京都全体が高いイメージあったが、探したら結構安かった」

来年2月には中国の旧正月「春節」がありますが…。

土産店店員

「どうなるかわからない。観光で来る場合、お土産とか買ってくださるけど、減るんじゃないかなっておそれはありますね」

冷え込む日中関係に懸念も広がっています。