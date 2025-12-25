楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。意外なお笑い芸人と仲がいいことが明かされた。

お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が24時間にわたって番組パーソナリティーを務めた同番組。

そのなかで、暇な時は何をしているのか問われた岸。「休みはだいたい（都内の）家に帰るので。妻と出かけてっていう感じですね。ランチ行ったり」と夫妻の仲睦まじい様子をまずは明かした。

大の楽天ファンでもある伊達は「ランチですよ、ランチ…。凄いよなぁ…」となぜかささやき声で口にして感心。「でも、いろいろ…野性爆弾のくっきー！さんと一緒にご飯食べたりもしてるんですよね」と続けると、岸は「はい」とお笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）との仲良しぶりを認めた。

富澤が「そこは意外」と口にすると、伊達は「くっきー！さんがよく“岸さん話”をしてくるからね」とし「吉本所属なんだっけ？」と質問。これには岸も「そうなんです」とうれしそうな声だったが「だからバラエティーとか出ないの？ってよく言われるんですけど…。いいです！無理です！」と恥ずかしがって笑いを誘っていた。