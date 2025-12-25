元プロレスラーでタレントの北斗晶が２４日、ブログを更新。カナダ在住の動画クリエーターの長男・健之介さんとプロレスラーの凛夫妻が初孫となる長女・寿々ちゃん（２）を連れて帰国しており、一緒にクリスマスディナーを楽しんだことを報告した。

「我が家のクリスマスは毎年 チーズフォンデュです。すーちゃんがいるので、すーちゃんの好きな物をたくさん乗せました」とホットプレートの上に、海老やベビーコーン、団子、ブロッコリー、にんじん、うずら卵などがカラフルにのった写真をアップ。チーズに飽きると、ポン酢で食べるなどアレンジもきかせているそうで「パンを飽きた人のためにお赤飯も炊きました」と伝えた。

意外なホットプレート料理に、ＳＮＳには「えっ？この料理なに？美味しそう！えっ？アレンジ？知りたいです。作り方」「真似したいので是非教えてほしいです」「美味しそうで可愛い♥」「豪華な料理ですね」「パッと見、勝手な想像で八宝菜とコーンポタージュに見えちゃいました」「チーズフォンデュ美味しそう♥」「凄い料理ですね」などの感想が寄せられている。