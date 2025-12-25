楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。会食の際に同席者から言われるという意外な一言を明かした。

お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が24時間にわたって番組パーソナリティーを務めた同番組。

岸の美しいワインドアップが好きだというリスナーからワインドアップへのこだわりを教えてほしいというリクエストが届き、岸とサンドの2人がワインドアップについて語っている時だった。

岸の美しいワインドアップについて「スタイルいいから」とスリムな体形が拍車をかけていると口にした伊達。それでもこの時期は筋力トレーニングもしていると岸が明かし、食事について話が広がった。

すると、岸は「岸って意外と食べるよねって言われます」と意外な告白をし、スタジオ内は「確かに食べなさそう！」と爆笑に。食事制限のような我慢しているものはあるのか問われると「ごめんなさい。何もないですね」とした。

伊達が「節制してないと我々みたいな体になるはずなんですけど」と問いかけると、岸は「妻がいろいろ考えて作ってくれたり。（仙台では）だいたい球場で食べるので」と明かした。

また、好物ついては「僕、お寿司が好きで。ナマものが好きです」とキッパリ。「今は食べられないですけど、レバ刺しとか昔は凄い大好きで」と明かしていた。