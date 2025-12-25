【解説】“年末寒気”と“新春寒波”年末年始は天気大荒れ警戒　日本海側で大雪予想…帰省ラッシュ直撃も

25日夜から今季最強の寒気が流れ込み、日本海側を中心に冬の嵐になりそうです。

年末年始の天気を矢澤剛気象予報士とお伝えします。

クリスマスの雨のあとですが、“年末寒気”がやってきそうです。

特に26日、27日がピークとなりそうです。

そしてこのあと、新春もまた一段と強い寒波が流れ込んでくる予想が出ています。

どの辺りで雪が降るかということですが、日本海側でかなりの大雪が予想されています。

“年末寒気”は、26日から27日に東北から山陰にかけて、西日本でもかなりの雪が予想されています。

そして“新春寒波”も同じようなエリアで、日本海側、西日本にかけても多くの地域で大雪が予想されています。

雨と雪の予想で詳しく見ていきます。

26日の朝には日本海側の多くの地域で雪エリアが拡大していきます。

特に、JPCZという発達した雪雲が西日本にもかかり、大阪なども初雪の便りがあるかもしれません。

そして、26日いっぱいは雪雲が北から西にかけてかかる状況が続き、特に北日本なども27日にかけては雪が降り続く予想になっています。

全国的な雪のピークは26日ですが、北海道や東北などは27日にかけ雪が降り続きます。

28日以降はいったん小康状態になりそうです。

寒気と寒気の間に入り、雪雲がかからないところも多くなります。

29日ごろは雨雲が通過するところもありますが、そこまで荒れたお天気ではないです。

そして、30日ごろも比較的に穏やかな天気で、関東なども“お出かけチャンス”となり、暖かくもなりそうです。

問題なのが2026年1月1日です。

初日の出は関東など太平洋側は見られるところが多くなりそうですが、北陸などの日本海側は雪が降るところが多くなり、ちょっと難しくなりそうです。

そして、1月1日から2日にかけて“新春寒波”がやってきます。

1月3日ごろから一気に急拡大してきます。

日本海からまとまった雪雲がかかります。

関東の南岸も雨雲が通過しますが、あまりかかりません。

1月4日はまた多くの地域で雪が予想されています。

――高速道路が止まる可能性は？

矢澤剛気象予報士：

26日もですが、“新春寒波”の影響もかなり強まりそうなので、特に高速道路などは影響が出る恐れがあります。帰省ラッシュのピークにも重なるかと思います。

高速道路は上り、下りともに1月2日〜3日がピークで、新幹線は下りのピークが27日、上りのピークが3日です。

飛行機も同じような日程でまさにかぶっています。

立ち往生などの恐れもあるので、車はずらすのも検討してもいいかもしれません。

――帰りの新幹線や飛行機が遅れる可能性は？

矢澤剛気象予報士：

実は“年末寒気”は期間が短いので少し遅らせればよさそうですが、“新春寒波”はかなり雪が長引きそうです。もし、可能であれば早めるというのも検討されてもいいかもしれません。

SPキャスター・金子恵美さん：

雪に慣れている地域の方も、近年の降り方がドカ雪すぎて、そうなるとかなり対応も難しいと思いますし、交通機関の乱れがあると思うので、閉じ込められた時用の対策をしておいたほうがいいかもしれないです。

冬用タイヤはもちろん、暖をとれるものなどを準備しておくと安心です。

この週末が最初の寒波ということで気を付けてください。