好き＆行ってみたい「愛媛県の絶景スポット」ランキング！ 2位「来島海峡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海の難所と言われる来島海峡に建てられた来島海峡大橋とその下を行き来する船がなんともいい味を出している景色だから」（40代男性／福岡県）、「世界初の三連吊橋である来島海峡大橋が織りなす壮大な景観と、潮流の速い海峡の迫力が素晴らしいから」（30代男性／滋賀県）、「急流と多島美がダイナミックで、海の景観が力強く感じられるから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「海と島々の景色を見ながらドライブをしたら楽しいだろうと思うから」（50代女性／埼玉県）、「海と山を一気に楽しめそうな印象！ハイキングの時間もちょうどよく、中年女性の足腰にも影響少なそう」（30代女性／埼玉県）、「瀬戸内海の青く美しい海を眺めることができるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：来島海峡（今治市）／34票愛媛県今治市に位置する来島海峡は、世界三大潮流の1つに数えられる急潮の海峡です。そこに架かる来島海峡大橋は世界初の三連吊橋であり、その雄大な姿と潮流のダイナミックな景観が、絶景として高い評価を受けました。海上からの眺めも格別です。
1位：瀬戸内しまなみ海道（今治市〜広島県尾道市）／131票愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」が、圧倒的な票を集めて1位となりました。瀬戸内海の多島美と、美しい橋梁（きょうりょう）群が織りなす絶景が魅力です。サイクリングロードとしても有名で、潮風を感じながら絶景を楽しめる体験型の観光ルートとして、最も「行ってみたい」という支持を集めました。
