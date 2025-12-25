長期休みに行きたいと思う「宮崎県の温泉地」ランキング！ 2位「京町温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「宮崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「静かな環境とレトロな街並みが魅力」（40代女性／福島県）、「効能の良さと特にお肌に良いとのことで行ってみたい温泉です」（40代男性／埼玉県）、「京町温泉は、豊富な湯量とやわらかい泉質が魅力で、長期休みにゆったりと体を癒したいと思い選びました。自然に囲まれた静かな環境で、落ち着いて過ごせる点も魅力です。温泉街の雰囲気も穏やかで、散策しながらのんびり滞在できると感じました」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「青島観光とセットで南国気分を堪能したいから」（50代男性／東京都）、「青島温泉は海に近く、南国らしい雰囲気が魅力です。青島神社や鬼の洗濯板など観光スポットも近く、温泉と観光を組み合わせて楽しめる点が長期休みに向いています」（40代男性／北海道）、「日向灘の絶景を一望できる開放的なロケーションにあり、長期休みを使ってリゾート気分を楽しみながら心身ともにリフレッシュできるからです。特に、太平洋の水平線を眺めながら入る露天風呂は格別で、非日常的な癒やしを提供してくれます」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
