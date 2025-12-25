村重杏奈、イケメン芸人と腕組み密着ショット！ 「大好き過ぎて寝れなくてオール」「このトリオ好き」
元HKT48の村重杏奈さんは12月24日、自身のInstagramを更新。イケメン芸人との密着ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】村重杏奈＆イケメン芸人の腕組み密着ショット
この投稿に、亜生さんからは「大滑りではなかったけど、焦ってたな！！！おもろかった！！」とコメントが。また、ファンからは「可愛いですね」や「このトリオ好き」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「ミキの村重です！」村重さんは「ミキの村重です！メリクリイブ！ 今日はお兄ちゃんとあせいに会えて最高のイブ！ 2人の事が大好き過ぎて寝れなくてオールです！(嘘)」とつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ミキの2人とのスリーショットです。村重さんは亜生さんと腕を組むなど、仲良く密着しています。また「笑い過ぎて途中自分のよだれが喉に詰まって息苦しくなってる所お兄ちゃんが水くれて復活！その後のコメントは大滑り！！それもよし！！全然最高！」と、エピソードも紹介しました。
過去には亜生さんとのツーショットも村重さんは7月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。「わらいすぎた 兄さんごちでした しげがやば過ぎて崩れ落ちた」とつづり、亜生さんとのツーショットを公開しました。2人はプライベートでも会うほど仲が良いようです。今後の投稿にも期待したいですね。
