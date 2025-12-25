「この裏切りは凄い」宮崎麗果氏、最新声明で「裁判を控えており」明かす。「子どもが可哀想」厳しい声も
脱税の疑いで刑事告発された、元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは12月25日、自身のInstagramを更新。最新のコメントを発表しました。
【画像】最新のコメントとは？
続けて「現在、裁判を控えており、事実関係の詳細についてはお答えできないことをご理解ください」と、現況について言及しています。最後は「今後につきましては、自身の責任と向き合い、誠実に対応してまいります」と締めました。
15日の投稿には、「投稿もかなり削除されていて悲しい」「子どもが可哀想です」「ロールスロイス投稿辺りから、商品買うのやめてました。なんか違うなと思って」「すごいショックが大きすぎました」「応援してたのにこの裏切りは凄い」といった声が寄せられました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】最新のコメントとは？
「今後につきましては」「このたびの報道につきまして、多くの皆さまをお騒がせしており、誠に申し訳ございません」とまず謝罪した宮崎さん。「国税局のご指摘を重く受け止め。専門家の助言のもと、修正申告および納税については速やかに対応する所存です。深く反省しております」とのことです。
謝罪の書面も公開さらに「ご報告」と題したリンク先では、24日のストーリーズで公開した内容を書面にしたものを公開しています。夫は元EXILEの黒木啓司さんで、人気インフルエンサー、タレントなどとして有名だった宮崎さん。ショックを受けたファンも多いことでしょう。
15日の投稿には、「投稿もかなり削除されていて悲しい」「子どもが可哀想です」「ロールスロイス投稿辺りから、商品買うのやめてました。なんか違うなと思って」「すごいショックが大きすぎました」「応援してたのにこの裏切りは凄い」といった声が寄せられました。(文:橋酒 瑛麗瑠)