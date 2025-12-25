ユッコ・ミラーが、2026年2月18日にリリースするアルバム『Bloomin’』の新規アーティストビジュアル、ジャケット写真、収録楽曲を公開した。

自身のメジャーデビュー10周年を飾る今作は、ソロアルバムとしては約2年ぶりのリリースに。自身の誕生日である本日12月25日にあわせて公開となったアートワークは、たっぷりのフリルにバラ模様が浮かび上がる白いシースルートップスとバラの髪飾りが印象的で華やかなビジュアルとなっており、ピンクとホワイトカラーを基調としたシンプルかつインパクトのあるデザインに仕上がっている。

また、収録される全10曲のタイトルおよび曲順も公開。これまで滅多に披露されることのなかったソプラノサックスプレイを聴くことができるほか、「Hair Style」「Anemone」では本人がボーカルも披露。「3-3-7」「AKUJYO」では、太鼓パフォーマー 一彩との和楽器×ジャズの融合など、ユッコ・ミラーのアーティストとしての進化と可能性が窺える意欲作に仕上がった。今作では、全て自身のオリジナル楽曲のみで構成するアルバム制作に挑戦しており、メジャーデビューから10年間を経て今のありのままの姿を届ける作品となっている。

さらに、アルバムの発売を記念して、2月18日の発売日当日にユッコ・ミラー単独では初となるインターネットサイン会の開催も決定。リミスタにて対象商品を予約すると、YouTubeの生配信でCDジャケットにサインを書き後日商品とともに発送される。

（文＝リアルサウンド編集部）