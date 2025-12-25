ENHYPENが、2026年1月16日にリリースする7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』の初となるコンセプトフォトを公開した。

（参考：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃）

今回公開されたのは、今作の初チャプターである『No Way Back』のフォト。『No Way Back』チャプターは、愛する人を自身と同じバンパイアにするという禁止された欲望が表出した主人公が、自身の計画が発覚してしまい人通りのない洞窟に身を隠すストーリーを描いている。今回のスチールは、先立って12月22日に公開した『No Way Back』映像に含まれたバンパイアの逃避過程を刹那の瞬間で捉えた。

ENHYPEN (엔하이픈) 'THE SIN : VANISH' Chapter 1. 'No Way Back' 同フォトにてENHYPENは、独歩的なビジュアルと繊細な表現力でミステリアスな雰囲気を醸し出している。どこかに急迫して走る姿、荒々しい岩を登る場面、悲壮さが漂う目つき、一筋の光だけが染み込んだ深い洞窟と無彩色のトーンアンドマナーで、彼らの切迫した感情がうかがえるようなビジュアルとなっている。

さらに、約7カ月ぶりのカムバックとなる今作の2つ目のチャプター映像は、12月28日22時に公開される予定だ。なお、今作は韓国発売日が1月16日、日本発売日が1月21日となっている。

また、メンバーのSUNOOが、12月23日に韓国プレスセンターで開催された『2025大韓民国社会貢献大賞』にて外交部長官賞を受賞した。善良な影響力を伝播し、個人だけでなくファンダムの寄付文化を先導して分かち合いの価値を拡散した功績を認められたという。

SUNOOは、昨年12月と最近の2回にわたって三星ソウル病院に寄付金を渡した。該当寄付金は患者治療費支援および『患者幸福基金』、小児青少年患児のための『心理情緒支援プログラム』運営などに使われている。さらにSUNOOは3月、大型山火事で被害を受けた地域の復旧と被災者支援のために躊躇なく助けの手を差し伸べた。SUNOOの善行に感銘を受けたENGENE（ファンダム名）が自発的に寄付をし、各種SNSで別名『ENHYPEN SUNOOチャレンジ』が拡散され、分かち合いの好循環を起こしているという。

この日の授賞式でSUNOOは、「ただ多くの方の助けになれば、という気持ちで寄付を始めることになったが、社会にさらに良い影響を与えられる人になりたいと思う。地道に温かい分かち合いを続けていきたい」と伝えた。

（文＝リアルサウンド編集部）