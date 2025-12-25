西川貴教が、8枚目のシングル『Ignis -イグニス-』を2026年2月18日にシングルリリースする。

表題曲「Ignis -イグニス-」は、2026年1月放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたもの。絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合したロックナンバーとなっている。楽曲プロデュース及び作編曲をTeddyLoid、作詞をTOPHAMHAT-KYO（FAKE TYPE.）が手掛け、“かつてない西川貴教”を提示する1曲に仕上がった。

パッケージは初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤（CD）、期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）の3形態に。初回生産限定盤のBlu-rayには、2025年9月に開催された『イナズマロック フェス 2025』より、沖聡次郎（Novelbright）と共演した「HEROES」や、Fear, and Loathing in Las VegasのSoとMinamiがステージを盛り上げた「Energy Overflow」を含む、西川のステージ全8曲を収録。期間生産限定盤はTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』描き下ろしイラストデジパック仕様となり、Blu-rayには同アニメ第2クールのノンクレジットオープニングムービーが収録される。

また、各形態の初回仕様には「Ignis -イグニス-」トレーディングカード全3種のうち1枚がランダムで封入される。

（文＝リアルサウンド編集部）