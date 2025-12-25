¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬±£¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×Ì¥ÏÇ¤ÎÂæÏÑ¥Á¥¢à½é¤á¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×
¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤Ê¤êÃ»¤¤¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ö³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö³ÚÅ·¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMIKA¡£
¡¡¶¥µ»¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°½Ð¿È¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦MIKA¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È½éÂÎ¸³¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬±£¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª²Ä°¦¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯Ì¥ÎÏ¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¡×¡Ö¥¦¥§¥¢¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¹¤ë½÷¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£