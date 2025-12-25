¡Ö¥¦¥±¤¿¡ª¡×ÊÒ¶Í¿Î¤Î¸µ¥â¥Ç¥ëºÊà´¨¤¤Æü¤ÎÈ¯ÌÀá¥Ø¥¢¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡¼¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÒ¶Í¿Î¤¬¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤Ë¤è¤ëà´¨¤¤Æü¤ÎÈ¯ÌÀá¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÊ¤¬¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯ÌÀ¡Ø¥Ø¥¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ù¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¥Þ¥Õ¥é¡¼¤«¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£´¨¶õ¤ÎÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ÎºÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ¶Í¤Ï¡¢½÷À»ï¤Ê¤É¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿Â¼»³¤æ¤¤µ¤ó¤È2003Ç¯¤Ë·ëº§¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·ºÇ¹â¡ª¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¢¥Ø¥¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¡Ö¥¦¥±¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£