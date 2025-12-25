¡Ö¥¬¥Á¤ÇÊüÁ÷»ö¸Î¤«¤È¡Ä¡×¥é¥¸¥ªDJ¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÍÁ³à¹æµã¡õ»Å»öÊü´þá¡Ö¾ð½ï¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¡×¡Ö¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡FM¥è¥³¥Ï¥Þ¡ÖTresen¡×Ê¿Âô¤¢¤¯¤Ó ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³°¤·ÊÉºÝ¤Þ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¡Ä
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çà»ö·ïá¤¬¡Ä¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ë¥¬¥ß17ºÍ¡×¤ÎÊ¿Âô¤¢¤¯¤Ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTresen(¥È¥ì¥»¥ó)¡×¤Î¿åÍËÆü¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Âô¤À¤¬¡ÖÈáÌÄ¤Èº®Íð¤È´¿´î¤È¶½Ê³¤È¹æµã¤È»Å»öÊü´þ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿à¤¢¤ë¿ÍÊªá¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³°¤·ÊÉºÝ¤Þ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤½¤Î¤Þ¤Þ´é¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤Ë¡Ö»Å»öÊü´þ¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î·ã¤·¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë°Ù¤À¤±¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤À¤è¡ª¡ª¡ª¤È¾®5¤Î¤¢¤¯¤Ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡ª¤â¤¦µã¤¤¹¤®¤ÆÊüÁ÷¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤¢¤³¤¬¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GK¡¦Æê粼Àµ¹ä¤µ¤ó¡£
¡¡Æê粼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÄ¹Ç¯¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿ÅÁÀâ¤Î¼é¸î¿À¡£¸½ºß¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÆê粼¤µ¤ó¤¬¡¢12·î28Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÊ¿Âô¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë²£ÉÍ¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËàÀ»Ìë¤Î´ñÀ×á¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¦²µ½÷¤È¤¤¤¦¤«¾¯½÷¤Ê¤¢¤¯¤Ó¤µ¤ó¤Î¤ª´é½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡¡ º£Ìë¤Î #¤È¤ì¤»¤ó ¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¤Í
¡¡¡¦Æê¤µ¤ó¤â¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ °Ø»ÒÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼
¡¡¡¦¥Þ¥¸¤ÇÆê粼¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¼ ¤Æ¤«¸½Ìò»þÂå¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë
¡¡¡¦¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾ð½ï¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡× ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð
¡¡¡¦Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¥¬¥Á¤ÇÊüÁ÷»ö¸Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¾Ð¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¦¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¼¡¡¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡¡ Æê粼¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö²£ÉÍ¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿
¡¡¡¦Âçº®Íð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡¡ ¤·¤«¤·½ë¤¤¡ª¤ÈÃæ¤ËÃå¤Æ¤¿¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯Ã¦¤®½Ð¤·¤ÆÆê粼¤µ¤ó¤È¿¢¾¾¤µ¤ó¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹
¡¡¡¦À¨¤Þ¤¸¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´î¤Ó¤ÎÇúÈ¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤âºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è
¡¡¡¦¤¢¤¯¤Ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡Á
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¶½Ê³¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡Ö½ë¤¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃ¦¤®½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿À²ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ê¿Âô¤Ï¥Ë¥¬¥ß17ºÍ¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤òÃ´Åö¡£Ê¿Âô¤¤¤º¤ß¤È¤·¤Æ¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2015Ç¯¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£