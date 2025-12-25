◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ女子 東海大福岡53―34新潟産大付（25日、東京体育館）

持ち前の豊富な運動量を基にした堅固な守備を武器に、2年ぶりの8強の舞台に到達だ。女子の東海大福岡が新潟産大付を34点に抑えて撃破。主将の東口紅愛（3年）は「目標は日本一。しっかりと勝ち切れて良かった」とうなずき前を見据えた。

攻守で東口がチームをけん引だ。第1クオーター（Q）では鋭いドリブルなどで攻め込み、このQだけで9得点。勢いに乗せると、最終的にチーム1位の11得点を挙げたが「出だしはよかったが、後半は（攻撃が）少なかった」と改善を誓う。

守備では仲間に積極的に声をかけながら統率。第1Qと第3Qは1桁失点に封じた堅守に貢献し、状況によっては司令塔役も担い試合をつくる。1年時から試合経験を重ねる大黒柱は「攻める時は攻め、状況判断してやっていく」と頼もしい。

チームが3位と躍進した2023年大会でも東口は主力だった。届きそうで届かなかった、頂への思いは強い。準々決勝は今夏の全国総体女王の桜花学園（愛知）。「（勝利する）手応えはある」。全てをぶつけ、目標への道をつなぐ。（山田孝人）