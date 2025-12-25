◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ 精華女子68―61鳥取城北（25日、東京体育館）

迷いを振り切り、積極的なプレーで精華女子に流れを呼び込んだ。

2点を先行された第1クオーター序盤。司令塔役の盛山璃音（3年）はオフェンスリバウンドを奪うと、果敢に同点の2点シュートを決めた。思い悩んでいた心が、すっと晴れた。

「みんなが思い切ってやってこいと、声をかけてくれたおかげで、思い切ってやることができた」。その後も3点シュートを沈めるなどして攻撃をけん引。終わってみればチーム2位の16得点を挙げ、鳥取城北を破っての8強入りに貢献だ。

初戦の24日の四日市メリノール学院（三重）戦。緊張からかボール回しに意識が向き、消極的なプレーが目立って4得点にとどまった。試合後には大上晴司監督から「これでは日本一なんか達成できない。もっと自分で攻めないとだめだよ」とのげきに、結果で見事に応えた。

準々決勝の相手は4連覇を目指す京都精華学園だ。昨年の準決勝では2点差で惜敗した大きな壁だが、盛山は「強気で。絶対に勝ち、日本一になりたい」と言い切った。本来の姿を取り戻したポイントガードが強敵撃破に導く。（山田孝人）